ON-LINE: Kostarika zavádí povinné očkování dětí

6:55 - Kostarika jako vůbec první země na světě nařídila povinné očkování nezletilých proti koronaviru. Vakcínu proti covidu-19 zařadila do zákonem daného očkovacího kalendáře vedle očkování proti dětské obrně či neštovicím. Země chce začít očkovat děti do 12 let vakcínou od firem Pfizer/BioNTech od března příštího roku.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je v Kostarice proti covidu-19 očkováno 73 procent dětí ve věku od 12 do 18 let. Celkově má obě dávky vakcíny 54 procent z pěti milionů obyvatel Kostariky.