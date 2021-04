ON-LINE: Itálie, Francie a Polsko rozvolňují, Německo zatím ne

6:10 - V Německu přibylo během neděle dalších 11 970 nakažených koronavirem, uvedl institut Roberta Kocha (RKI). Počet nových případů nákazy na 100 000 obyvatel je za posledních sedm dní 169,3. V neděli tento ukazatel činil 165,6, v pondělí minulý týden to bylo 165,3, ještě na začátku března to bylo kolem sedmdesáti. Koronavirus se v 83milionovém Německu prokázal u 3,2 milionu lidí, z nichž zemřelo 81 624 pacientů. V neděli zemřelo dalších šedesát nakažených.

6:05 - Američané očkovaní proti covidu-19 by v létě mohli cestovat do zemí Evropské unie, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová: „Američané, pokud je mi známo, používají vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). To umožní volný pohyb a cestování do Evropské unie. „Kdy přesně EU k uvolnění více než rok trvajících cestovních omezení přistoupí, neupřesnila.