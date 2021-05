ON-LINE: Číslo R stouplo

7:27 - Reprodukční číslo , které ukazuje, kolik dalších lidí může nakazit jeden infikovaný, v pondělí stouplo na 0,81 z nedělní hodnoty 0,76. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Stále se tak drží pod hodnotou 1,0, což znamená, že epidemie ustupuje.

6:59 - Registrační systém pro očkování proti covidu měl po půlnoci asi 50minutový výpadek. V tu dobu začala platit možnost registrace pro lidi nad 40 let. Podle dat Chytré karantény se do rána registrovalo k očkování přes 34 000 zájemců nad 40 let. Za komplikace s přihlášením po půlnoci se tým omluvil.