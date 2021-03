ON-LINE: PES zůstává na 73 bodech

6:40 - Farmaceutická společnost AstraZeneca předpovídá, že do konce března dodá EU celkem jen 30,1 milionů dávek vakcíny proti covidu-19. Nesplní ani slib, že dodá 40 milionů, přestože měla dodat 80 milionů dávek. Plyne to z interního dokumnetu, který získala agentura Reuters. Snížení dávek další ránu pro plány EU ohledně očkování proti covidu-19.

Dokument uvádí, že v dubnu společnost dodá EU 20 milionů dávek. Očekávaný objem dodávek pro květen a červen neobsahuje. AstraZeneca se k novým údajům odmítla bezprostředně vyjádřit.



6:37 - V Brazílii zemřelo za poslední den 2233 lidí nakažených koronavirem Je to druhý den z v řadě, kdy počet poprvé překročil hranici dvou tisíc. Nově zachycených nákaz koronavirem bylo ve čtvrtek 75 412, tedy podobně jako minulý čtvrtek. Denní přírůstky jsou v Brazílii na vzestupu asi tři týdny, ovšem už předtím se pohybovaly na relativně vysoké úrovni. Celkem se v zemi s 210 miliony potvrdila nákaza u 11 277 717 osobo, z nich zemřelo skoro 273 000 Brazilská bilance nakažených je třetí nejvyšší na světě po Spojených státech a Indii, více úmrtí spojených s covidem-19 hlásí pouze USA.



6:33 - České podniky nad 250 zaměstnanců měly do pátku dokončit jejich povinné testování na koronavirus. Oficiálně bylo zahájeno 3. března. Testy budou nadále závazné jednou za sedm dní. Všichni zaměstnanci, kteří docházejí do podniku, včetně těch pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, se musejí testům podrobit. Prokázat se negativním testem musejí před vstupem do firmy i agenturní pracovníci nebo živnostníci. Testování není závazné pro lidi pracující z domova.