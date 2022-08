Neničme diplomatické vztahy, vyzývají Rusové USA

Varoval také před případným zabavením ruského majetku Američany. To by podle něj „bilaterální vztahy Moskvy s Washingtonem zcela zničilo“, což není „v jejich a ani našem zájmu“. „Američané se (ale) stále více stávají přímým účastníkem konfliktu,“ dodal.

„Stojíme na pokraji války s Ruskem a Čínou kvůli problémům, které jsme sami částečně vytvořili. A nemáme žádné tušení, jak to skončí,“ řekl listu The Wall Street Journal. „Vše, co můžeme udělat, je neeskalovat napětí a vytvářet příležitosti (k řešení konfliktu). To bychom ale museli mít nějaký (jasný) záměr,“ dodal.