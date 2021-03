Německo začne podávat AstraZeneku i seniorům

Německo by brzy mohlo začít vakcínou AstraZeneca proti nemoci covid-19 očkovat i osoby starší 65 let. Ve středu to v rozhovoru s veřejnoprávní televizní stanicí ARD prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Německo dosud kvůli nejasné účinnosti u seniorů očkuje preparátem AstraZeneca jen mladší ročníky.