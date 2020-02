Nejvyšší čínské vedení poprvé přiznalo chyby

Tchaj-wan v úterý informoval, že od pátku zakáže vstup do země všem cizincům, kteří byli nejméně dva týdny v Číně. Zákaz se však podle ministerstva zahraničí nebude vztahovat na návštěvníky z Macaa a Hong-kongu. Pacienti, kteří se uzdravili z nákazy, mohou onemocnět znovu. Upozornil na to podle serveru Businessinsider čínský lékař z pekingské nemocnice Čínsko-japonského přátelství.

Do skupiny koronavirů patří kromě původců respiračních syndromů SARS či MERS také viry způsobující běžné nachlazení, tedy mírné až střední infekce horních cest dýchacích. U mnoha z nich se u člověka poté, co jim byl vystaven nebo je prodělal, vyvine imunita proti příslušnému původci onemocnění, kterým se pak nemůže znovu nakazit. Například děti, které se nakazily planými neštovicemi, jsou vůči nim v drtivé většině imunní jako dospělí.

Odborníci se podle listu The New York Times obávají, že epidemii nového koronaviru se nepodaří udržet jen v Číně. „Je to velmi, velmi nakažlivé a téměř jistě vypukne pandemie. Bude to katastrofa? Tak to nevím,“ řekl listu Anthony Fauci, ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční choroby.