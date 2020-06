Na Jadranu se rozbíhá sezona. Na Čechy se těší

Hotelové snídaně si zachovaly svůj samoobslužný bufetový charakter, ale výběr je trochu omezen, ovoce a zeleniny je méně a kombinaci sýrů, salámů, případně obojího za vás předem udělají v kuchyni, kde to i s talířkem zabalí do fólie a vyloží na zchlazený pult. Co se týče pečiva, to je zajíc v pytli, je po porcích uzavřeno v papírových sáčcích, do nichž nevidíte.