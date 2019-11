Mami, nemůžu dýchat, psala. Rodina potvrdila, že dívka je jednou z obětí z kontejneru

Otec 26leté vietnamské dívky Pham Thi Tra My, která psala matce přes telefon srdceryvný vzkaz o tom, že nemůže dýchat a umírá, uvedl, že jeho dcera je mezi 39 oběťmi nalezenými v kontejneru v Anglii. Píše o tom server The Daily Mail. Dívka údajně cestovala do Anglie s pomocí pašeráků s vidinou lepšího života. Postupně se objevují i další jména obětí.