Maďarský premiér odsuzuje masakr v ukrajinské Buči, řekl jeho tiskový mluvčí

Kaczyński se ostře pustil do Orbána: Běžte na oční, když nevidíte události v Buči

„Pokud premiér Orbán říká, že jasně nevidí, co se stalo v Buči, doporučil bych mu navštívit očního lékaře. Je to zklamání," řekl tento týden Kaczyński s poukazem na stovky civilistů, které v Buči zřejmě zabili ruští vojáci. Zároveň ale vyjádřil určité pochopení pro možné Orbánovy cíle

„Věřím, že to, co Viktor Orbán dělá, je spjato s nadějí, že sehraje nějakou roli ve snahách o ukončení konfliktu. Myslím ale, že to je slepá ulička," dodal Kaczyński.