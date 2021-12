Maďarsko-ruské vztahy zažívají boom

Serbia, Hungary 'most vulnerable' to Russia and China https://t.co/fsVv4YI5JZ

Podle politického geografa Libora Jelena z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy části maďarské společnosti imponuje „umírněný racionalismus autoritativního typu“, což je podle něj přesně to, co premiér Orbán pozoruje v Rusku.

„Vidíme v Maďarsku, jak jdou proti nevládním organizacím, které dělají odlišnou politiku, než je ta oficiální. Jako první mě napadají moji kolegové ze Středoevropské univerzity v Budapešti, kteří všichni dostali kompletně výpovědi a zřizovatel musel stáhnout tu univerzitu do Vídně. Orbán má spadeno na jakékoli opoziční kruhy, a to je to, co ho přibližuje k Rusku,“ popisuje podobnosti mezi dvěma režimy Jelen.