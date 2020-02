Maďarské menšině na Slovensku reálně hrozí, že bude poprvé bez poslanců

Podle průzkumů veřejného mínění by současná vládní strana Most-Híd získala 4,2 až 4,7 procenta hlasů a mimoparlamentní Maďarská komunitní spolupatřičnost (MKS) tři až 3,9 procenta hlasů – obě by uvízly pod pětiprocentní laťkou.

Pokud by se obě strany spojily, práh vstupu by pohodlně překročily. Jednání jejich představitelů o vytvoření společné kandidátky však ztroskotala, a tím se obě strany dostaly do zóny ohrožení.