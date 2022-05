Lipavský: Polsko představilo nabídku, jak dopravit ropu do českých rafinerií

Na dotaz ČTK to po jednání se svým protějškem Zbigniewem Rauem ve Varšavě řekl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Premiér Petr Fiala ve středu po jednání vlády řekl, že Česko je připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy do EU, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit.