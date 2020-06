Kaczyňského velikášský sen o Hollywoodu stál miliony

„Přestože dosud nebyl natočen ani jeden metr filmu a nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mohlo ještě stát, Kaczyňského sen stál polské daňové poplatníky zatím do vzduchu vyhozených 1,5 milionu dolarů (necelých 36 milionů korun),“ napsal portál onet.pl. Reportér webu mimo jiné zjistil, že polská strana si před téměř dvěma lety pronajala služby známé hollywoodské agentury Rogers and Cowan.