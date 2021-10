Francouzští rybáři chtějí ohrozit britské Vánoce

„Čekáme do pátku, a pak se začneme velet k útoku,” uvedl jeden z protestujících rybářů Laurent Merlin.

EU nabízí Británii výrazné omezení kontrol zboží mířícího do Severního Irska

To ale vehementně odmítají Irové. Evropské právo a standardy musí podle nich interpretovat Soudní dvůr EU. „Nechápu, jak by to měl dělat britský nebo nějaký jiný soud,“ uvedl tamní vicepremiér Leo Varadkar, který se ve středu zároveň zhrozil nad veřejným přiznáním exporadce britské vlády Dominica Cummingse, že Londýn neměl nikdy v úmyslu brexitovou dohodu dodržovat.