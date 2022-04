Fico odmítl vypovídat před vyšetřovatelem

Poslanec Fico je obviněný z trestného činu založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny a z přečinu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Obhájce tvrdí, že neporozuměli usnesení o vznesení obvinění a žádali, aby jim to vyšetřovatel vysvětlil.

Ze stejného činu jako Fico byl obviněn také jeho dlouholetý ministr vnitra Robert Kaliňák. Specializovaný soud v Pezinku rozhodl koncem minulého týdne o vzetí Kaliňáka do vazby, ale rozhodnutí ještě není pravomocné, protože obhajoba se odvolala k nejvyššímu soudu.

Také pro Fica žádá prokurátor vazbu, jako poslance by ho ale napřed k trestnímu stíhání musel vydat slovenský parlament. Mandátový a imunitní výbor bude o žádosti speciálního prokurátora rozhodovat ve středu a plénum parlamentu ve čtvrtek ráno.

Zástupce speciálního prokurátora Ladislav Masár uvedl, že pokud parlament vydání Fica odsouhlasí a soud by na něj uvalil vazbu, předseda opoziční strany by v ní strávil jen limitovaný čas, protože rozpis výslechů je naplánovaný do konce května.