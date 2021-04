Diplomaté: Na pročištění ruské ambasády měly vlády 30 let. Promrhaly je

„Své ovoce má mnohaleté nejednání s Ruskou federací na různých úrovních. Otevřených otázek mezi námi je totiž hodně. Bez jednání by bylo možné snižovat počet ruských diplomatů toliko cestou jejich vyhošťování, tedy jednostranně. To by vedlo k různým odvetným akcím z jedné a druhé strany,“ vysvětlil Novinkám bývalý ministr zahraničí a současný poradce premiéra Cyril Svoboda s tím, že snižování počtu diplomatů bez konfliktu dohodou typu „něco za něco” se nedělo.

Ruská federace má i po víkendovém vyhoštění 18 diplomatů v Česku ke 120 pracovníků ambasády na různých úrovních, což je i vzhledem k jeho velikosti výrazně víc, než mají jiné významné země.

Podobně jako Svoboda to vidí i bývalý český velvyslanec ve USA, Británii a Izraeli Michael Žantovský.

„U nás je to samozřejmě pozůstatek normalizačních dob, kdy byla sovětská ambasáda vlastně místodržitelstvím okupační mocnosti. Za třicet let se ale ten poměr dal podstatně změnit, kdyby si to vláda uložila jako úkol. Zejména se naskýtala příležitost při dělení Československa na konci roku 1992,“ uvedl Žantovský pro Novinky.

Od části politické garnitury nyní zaznívají návrhy na srovnání počtu diplomatů na obou stranách. Před resetováním diplomatických vztahů ale oba zkušení diplomaté varují.

„Začít znovu z bodu nula je chyba. To by vztahy dostalo do stavu téměř válečného,“ upozornil Svoboda s dovětkem, že k takovému kroku nepřistoupila ani Ukrajina.

Je normální, že má velký stát u těch menších více diplomatů než naopak. Měnit úzus a vyrovnávat počet diplomatů jedna ku jedné by podle Žantovského fakticky znamenalo zmrazení vztahů.

„Daleko schůdnější je neakreditovat nové ruské diplomaty a nechat stávající české diplomaty v Rusku sloužit dlouhodobě. K určitému vyrovnání by tak dojít mohlo,“ uvedl.

Česko-ruské vztahy jsou na bodu mrazu od sobotního večera, kdy představitelé české vlády zveřejnili, že bezpečnostní složky našly důkazy o zapojení ruských tajných služeb do explozí muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014, které si vyžádaly dva mrtvé a miliardovou škodu.

Česko v reakci vypovědělo 18 ruských diplomatů, kteří byli identifikováni jako pracovníci ruských zpravodajských služeb. Moskva na oplátku vypověděla 20 českých členů české diplomatické mise včetně zástupce velvyslance, čímž české velvyslanectví v Rusku fakticky paralyzovala.

Česko ve středu zareagovalo ultimátem - buď Rusové umožní do čtvrtečního poledne návrat vyhoštěných českých diplomatů, nebo Česko sníží počet těch ruských na ambasádě v Praze.

„Musíme v každém případě vyhostit dva další ruské diplomaty,” uvedl Žantovský ještě před oznámením české reakce. „A musíme účinně naléhat na naše spojence, aby se k nám podobnými praktickými kroky připojili, jinak riskujeme úplnou likvidaci naší ambasády,“ dodal.

Špatné česko-ruské vztahy se podle něj logicky promítnou i do poměrů Ruska a Západu.