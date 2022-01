Dětská brutalita, jaká nemá obdoby. Děti mučily 11letou dívku

Dívku zlákala skupina dětí do areálu bývalého zemědělského družstva, kde se skupina dostala do konfliktu se zmíněnou dívkou z důvodu vylité sklenice.

„Za trest do ní začali lít alkohol, mlátit ji do obličeje a do břicha. Ostatní si útok natáčeli na mobil a záběry sdíleli na sociální síti,“ uvedla televize Markíza.