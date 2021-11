Čína a USA se dohodly na větším omezení emisí

Expert na americko-čínské rozhovory o klimatu Thom Woodroofe poznamenal: „I když to není tak významná změna oproti americko-čínské dohodě o klimatu z roku 2014 (USA a Čína tehdy uzavřely dohodu o snížení emisí skleníkových plynů – pozn. red.), v mnoha ohledech je to stejně velký krok vpřed vzhledem k nynějším geopolitickým vztahům. Intenzivní úroveň americko-čínského dialogu o klimatu se nyní může přelít do spolupráce.”