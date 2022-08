Chabého Hegera krize zneviditelnila

Podle politologa vládní krize, která se vleče celé léto, veřejnost jen znechucuje. „Když k tomu přidáme zvyšování cen, přinese to nervozitu a hněv lidí bude narůstat. Pokud opravdu vznikne menšinová vláda, nebude mít velký význam a bude nefunkční. Je to cesta k předčasným volbám,“ předvídá Koziak.

Požadavek vládní strany Svoboda a solidarita (SaS) ministra hospodářství Richarda Sulíka na odchod Igora Matoviče, ministra financí a předsedy ­OLaNO, z vlády do konce srpna považuje Koziak za nereálný. „Nedovedu si představit, že by kterákoliv politická strana vyhověla nátlaku na odstoupení svého předsedy. Bylo by to kapitulační gesto,“ upozornil politolog.