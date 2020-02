Čeští vyznavači lyží a turistiky se nákazy v Itálii zatím moc nebojí

Madonna di Campiglio sice nepatří do nejpostiženějších oblastí Lombardie a Benátska, ale i v Trentinu, kde leží, byly hlášeny první případy nakažených lidí.

„Zájezdy do Benátek a Milána jsme prozatím stáhli z nabídky, a to do odvolání. Případná storna se řeší individuálně, záleží na cestovní kanceláři, která zájezd pořádá,“ dodala Řezníčková.