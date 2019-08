Čaputová: Vyšetření Kuciakovy vraždy rozhodne, v jaké zemi budeme žít

Prezidentka vyzvala k vyšetření trestných činů a postavení viníků před spravedlivý soud. „Pro Slovensko potřebujeme jedinou odpověď: nyní to musíme dokázat. Věřím práci vyšetřovatelů a prokurátorů. Máte můj respekt a máte moji podporu,“ řekla Čaputová.

Čaputová upozornila, že v období, v němž si mocní mobilem domlouvali své kšefty, běžní lidé čekali na svou spravedlivost. „Máte právo dostat kvalitní službu i v podobě zajištění spravedlnosti. Namísto toho se zde někdo cynicky pokusil vytvořit stát ve státě a ovládnout ho pro sebe a své lidi. To si nikdo z vás nezaslouží, toto musí skončit a nikdy se to nesmí opakovat,“ řekla hlava státu.

Čaputová považuje za nejdůležitější, aby lidé ani za této situace neztráceli víru ve spravedlnost. „Společnost, v níž neexistuje víra ve spravedlnost, totiž nemůže být demokratická. V takové společnosti se dříve či později objeví někdo, kdo převezme zákon do vlastních rukou, a to by byl pro nás všechny ten nejhorší možný scénář,“ upozornila prezidentka.