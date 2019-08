Fuj, jak jsem hnusný. Kuciakovu rodinu šokovala konverzace Kočnera

Utajenou komunikaci přes mobilní aplikaci Threema rozšifrovala slovenská policie rozšifrovala, byť Kočner zprávy vymazal. Kontroverzní podnikatel v ní například tvrdí, že měl se s tehdejším ministrem vnitra Kaliňákem komunikovat, když se sám snažil založit vlastní politickou stranu. To bylo ještě před vraždou novináře. „Kali (přezdívka Kaliňáka - pozn. red.) to řeší. Včera mi volal. On je na mé straně,“ napsal Kočner.