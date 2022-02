Čaputová se bude bránit nařčení, že je agentka USA

Obvinění o americkém vlivu označila hlava státu za lži. „Je to absurdní, už mám toho dost. Je to politická hra, ale toto je za hranicí politické kultury nebo toho, co je vhodné. Dokonce si myslím, že i za hranicí toho, co je zákonné,“ řekla v diskusním pořadu Rádia Expres. Fico s oblibou opakuje, že pozice prezidentky není slovenská ani evropská, ale čistě americká.