Brexit: Desítky tisíc Čechů na ostrovech se ještě nezaregistrovaly

Kdo prokáže, že v zemi nepřetržitě žije pět let a déle, získá status usazené osoby. Zůstat pak může libovolně dlouho a posléze žádat o britské občanství. Ti, kteří jsou v zemi méně než pět roků, přičemž prokážou svůj pobyt v království někdy během šesti měsíců do 31. prosince, získají předběžný status usazené osoby s možností pobytu na dalších pět let.

A turisté, kteří vyrazí třeba do Londýna či Edinburghu jen na pár dní? Ti se nemusí obávat, že by se měli starat o víza. „Pro občany EU bude pobyt do šesti měsíců možný bez víza, pak by bylo potřeba o vízum zažádat,“ sdělila Právu britská ambasáda v Praze.