Bidenův přístup schvalovala před invazí jen třetina Američanů

Donald Trump, Bidenův republikánský předchůdce, vpád na Ukrajinu v rozhovoru se stanicí Fox News značil za „velmi smutnou věc pro svět, celou zemi a spoustu lidí, kteří budou zbytečně zabiti“, která by se podle něj nestala, pokud by byla u moci jeho administrativa.

„Myslím, že to původně nechtěl udělat. Mám za to, že chtěl něco vyjednat, a pak se to zhoršilo,“ řekl Trump na adresu Putina. „Začalo to, když viděl slabost v Afghánistánu. To, jakým způsobem jsme se stáhli,“ dodal dále americký exprezident.