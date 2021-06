Bennett: Mé děti vědí, že budu nejnenáviděnější člověk

Bennett, až dosud zastánce osad a anexe Západního břehu Jordánu, připustil, že sklízí velkou kritiku za to, že porušil všechny své sliby: od zaklínání se, že nikdy nebude ve vládě, jejímž šéfem bude centrista Lapid, přes odmítání být „rotujícím“ premiérem až po odpor ke spojenectví s levicí. „Udělal jsem to pro tuto zemi,“ vysvětlil.

Na připomínku, že šéfa nyní koaliční Sjednocené arabské kandidátky prohlásil za zastánce terorismu, řekl: „Mansúr Abbás není stoupenec terorismu. Při setkání s ním jsem objevil čestného muže, odvážného vůdce, který je vstřícný a chce pomoci izraelským občanům.“ Dodal ale, že „nebude váhat zakročit (proti Palestincům) vojensky, bude-li to třeba“.

Křehká vládní koalice nyní musí ustát tlak, který na její členy vyvíjí dosluhující premiér Benjamin Netanjahu a jeho stoupenci. Podle listu The Jerusalem Post už si vybral čtyři její poslance, které hodlá „přesvědčit“, aby nový kabinet nepodpořili při hlasování o důvěře. List Ha’arec sdělil, že jsou mezi nimi dva z Bennettovy nacionalistické strany Jamina.

Deník The Times of Israel s odvoláním na schůzku poslanců Jaminy ale tvrdí, že Bennettovi se zatím „daří předejít dezercím“. S ohledem na minimální většinu nové koalice by jedna jediná byla „katastrofou“, připomněl list.