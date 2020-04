V Izraeli demonstranti proti premiérovi dodržovali bezpečný odstup

Demonstranti si nepřejí, aby se po patových volbách stal opět premiérem Benjamin Netanjahu , který je vyšetřován kvůli třem případům korupce. Už několik týdnů vyjednává se svým soupeřem Bennym Gancem o vytvoření vlády velké koalice, která by uvolnila zablokovanou politickou situaci a umožnila vytvořit za pandemii novou vládu.

Demonstranti vyzývali Bennyho Gance, aby se nepřidal k vládě, kterou by vedl premiér stíhaný pro korupci. Ganc vedl před volbami kampaň za očištění vlády od korupce, nyní by však na velkou koalici kvůli pandemii přistoupil. Jednání však selhala, protože Ganc požadoval pro svou stranu Modrá a bílá křeslo ministra spravedlnosti, aby nebylo stíhání zastavené. To Netanjahu nechtěl.