USA se za Bidena důrazně vracejí na Blízký východ

Terčem pátečního útoku americké armády se staly základny a posty milic Kaitáb Hizabbláh, které už před půldruhým rokem útočila na Američany využívané základny v Iráku, a Kaitáb Sajjid Šuhada, dodal Kirby. Rusko, které útok odsoudilo s tím, že americké operace v Sýrii, jsou nezákonné, uvedlo, že bylo před útokem varováno, ale jen několik minut před jeho začátkem. Ukazujte to, že Biden nechce Moskvu zbytečně provokovat.

Americká strategie je však širší a zahrnuje i dlouholetého protivníka Íránu, Saúdskou Arábii. Joe Biden hned po nástupu do funkce rozhodl, že USA už nebudou podporovat vojenské operace Rijádu v Jemenu.

Saúdy vedená arabská koalice se zapojila na žádost jemenského prezidenta Abda Rabbúa Mansúra Hádího do jemenské občanské války, aby mu pomohla porazit vzbouřené šíity. To se však nepovedlo a válka přerostla ve vleklý konflikt s mnoha civilními oběťmi, který zcela rozvrátil chudý Jemen.

Podle sdělení Bílého domu Biden králi řekl, že by se vzájemné vztahy obou zemí měly „znovu nastavit“ a že by oba „měli pracovat na tom, aby vzájemné vztahy byly tak silné a transparentní, jak je to jen možné.“