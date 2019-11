Turecko pokračuje v deportacích lidí spojených s IS do Německa

Do Německa se vrací sedmičlenná rodina původem z Hildesheimu, která do Turecka odjela letos v lednu. Rodina je iráckého původu, děti a jejich matka však mají německé občanství. Agentura DPA uvedla, že rodiče se čtyřmi potomky zatkla policie letos na jaře ve městě Samsun. Ve vyhošťovací vazbě se pak narodilo další dítě.

Ankara neuvedla, jaké důvody ji k vyhoštění vedly. Německé úřady nemají informace o tom, že by rodina někdy pobývala v oblastech, které v Iráku či Sýrii kontroloval Islámský stát. Kvůli zapojení do teroristických aktivit je německé úřady stíhat nechtějí, otce ale nejspíš čeká obvinění kvůli jinému trestnému činu.

Další dvě ženy by měly být z Turecka do Německa deportovány v pátek. Podle DPA jde o dvě manželky bojovníků IS, kterým se podařilo ze Sýrie uprchnout do Turecka.

Turecko už poslalo jednoho džihádistu do Dánska a jednoho do USA. Ten ale požádal o vyhoštění do Řecka, které ho nepřijalo, a tak se vrátil do Turecka a bude poslán do USA.

Turecko je deportuje, i když je Německo, Dánsko a Velká Británie zbavily občanství jako lidi, kteří se přidali k Islámskému státu. Ankara na to však nebere ohled.

Evropské země mají obavy z jejich návratu, bojí se, že by mohli představovat bezpečnostní hrozbu. V Evropě se navíc budou obtížně stíhat za zločiny spáchané v řadách IS, protože se nepodaří shromáždit důkazy.

OSN ale tvrdí, že země původu džihádistů by je měly přijímat zpět. Mezinárodní právo zakazuje zbavit lidi občanství, pokud nemají šanci získat jiné a zůstali by tak zcela bez něj. Mají-li však dvojí občanství, je to možné.

Německo už několik džihádistů přijalo, některé uvěznilo, další zařadilo do rehabilitačních programů, uvedla stanice BBC