Turecko chce poslat zahraniční bojovníky IS do zemí jejich původu

„Je to nepřijatelné. A je to také nezodpovědné. Pošleme zadržené bojovníky Daíše do jejich zemí,” řekl ministr podle agentury Reuters, přičemž použil arabský akronym pro Islámský stát. Dodal, že Evropská unie nemůže nechat Turecko v tom, aby se samo vypořádalo se zadrženými bojovníky.

Evropské země převzetí svých občanů, kteří se v minulých letech zapojili do bojů po boku IS, odmítají. Důvodem je nejen bezpečnostní hrozba, ale také to, že by proti nim při soudních procesech domácí justice jen těžko zajišťovala důkazy. soudit by se proto měly v oblastech, kde se dopustili zločinů. Většina zemí EU se navíc stavěla negativně k turecké invazi do Sýrie.