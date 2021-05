Turci slibují turistům bezpečnost i svobodu. Získat koronavirový certifikát ale bude těžší

Příslušní úředníci budou po­dle šéfa resortu Nuriho Ersoye čtyřikrát měsíčně kontrolovat držitele certifikátů, zda dodržují podmínky jejich udělení. Ministr také zdůraznil, že turisté, kteří splní podmínky pro příjezd do Turecka , nebudou nijak omezováni případnými protikoronavirovými uzávěrami.

Země od turistů starších šesti let zatím vyžaduje negativní PCR test ne starší 72 hodin a registraci. Chystá se také uznat tzv. očkovací pasy většiny zemí světa.

Do Turecka však aktuálně není možné cestovat a to až do 17. května. Zemi se totiž vymkla z rukou současná koronavirová pandemie a zavedla úplný lockdown. Denně v Turecku přibývá kolem 50 tisíc nakažených.