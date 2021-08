Tálibán chtěl v roce 2001 kapitulovat, Washington vyjednávání odmítl

Spojené státy a jejich spojenci před lety zahájili invazi do Afghánistánu po zářijových teroristických útocích na USA. Tálibové tehdy mávali zaťatými pěstmi a nebrali ohled na varování, že nevydají-li šéfa teroristické sítě Al-Káida, která útoky provedla, bude Afghánistán vybombardován do základů.

Po 20 letech Washington dohodu o ukončení války vyjednal za naprosto jiné situace a ve prospěch Tálibánu. Pro diplomaty, kteří roky usilovali o posílení mise USA a NATO v Afghánistánu, byla loňská dohoda administrativy Donalda Trumpa zradou. Podle některých veteránů války v Afghánistánu si lze stěží představit, že by jednání s Tálibánem v roce 2001 přineslo horší výsledek než to loňské.

Tálibové zahájili rozhovory silnější než dříve. V Pákistánu i v Afghánistánu do té doby nabírali nové členy, šly jim zisky z obchodování s opiem. Bývalý americký velvyslanec v Afghánistánu Ryan Crocker k zahájení jednání mezi USA a Tálibánem uvedl, že když zjistil, že u toho nebude afghánská vláda, řekl si: „To nejsou mírová jednání, to je jednání o kapitulaci. Šlo o to, aby na nás Tálibán nestřílel, až se budeme stahovat.”

James Dobbins, který byl na konferenci a pracoval s přechodnou afghánskou vládou, si myslí, že tehdy měl být zapojen i Tálibán. „Ty z nich, kdo nabídli kapitulaci, jsme uvěznili v Bagrámu a na Guantánamu. Myslel jsem si tehdy, že byl Tálibán do té míry na kolenou, že se nikdy nevrátí. Ale měl jsem to vědět. My jsme nepochopili ten fakt, že Pákistán sice opustil vládu Tálibánu, ale ne Tálibán: to byl zásadní rozdíl. Takže Tálibán mohl dál verbovat, financovat, cvičit a chystat se zpět do Afghánistánu,” řekl Dobbins.