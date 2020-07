Tajné služby sehrály v propuštění Čechů z Turecka klíčovou roli, ocenil Zdechovský

Farkas a Všelichová byli zadrženi v Turecku v listopadu roku 2016 na turecko-irácké hranici. Turecko je obvinilo z podpory terorismu, protože pomáhali kurdským milicím YPG, které Ankara považuje za teroristy. Soud jim vyměřil trest na 6 let a 3 měsíce.

Dva Češi věznění v Turecku za podporu terorismu přiletěli do Prahy

V pátek jste hovořil o tom, že tajné služby sehrály klíčovou roli při vyjednávání. Můžete to nějak přiblížit? Vyjednávání začala s partnery na politické úrovni, ale pak následuje cesta, kdy to musí někdo odpracovat a vést dialog s partnery. Když žádáte propuštění vězňů, musíte poskytnout nějakou záruku. A tu může poskytnout jen někdo z bezpečnostní komunity. Proto byla role českých tajných služeb klíčová.

Češi zadržení v Turecku nemířili do Sýrie kvůli terorismu, uvedlo ministerstvo

Turecko výměnou požadovalo pouze záruky v oblasti bezpečnosti?

Trvalo na tom, že propuštění se může uskutečnit pouze za předpokladu, že naši občané nebudou v této činnosti pokračovat. Při mé návštěvě věznice jsem se tuto informaci snažil oběma předat. Je potřeba, aby se o tom s našimi občany hovořilo. Jednání stojí neskutečné množství času i peněz, hovoříme v rámci milionů korun. V případě, že by se něco podobného opakovalo, by už našim občanům nic nepomohlo a z vězení by se nedostali.