Syrská vládní vojska míří na sever země čelit turecké ofenzivě

Jednotky syrských vládních vojsk se v neděli večer SELČ začaly přesouvat na Kurdy ovládaný sever země, kde mají čelit turecké ofenzivě. Uvedla to syrská státní agentura SANA. Potvrdila tak informaci libanonské televize Al-Majádín, podle níž vojska syrského prezidenta Bašára Asada do 48 hodin rozmístí své jednotky do měst Kobani a Manbidž.