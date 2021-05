Sýrie volí prezidenta. Západ volby neuznává, Rusko posílá jaderné bombardéry

Ruské ministerstvo obrany podle agentury AP v úterý informovalo, že na svou základnu u přístavu Latákie vysílá tři strategické bombardéry TU-22M3 schopné nést jaderné pumy. Oficiálně kvůli výcviku nad Středozemním mořem. Neoficiálně by mohlo jít o výraz podpory Asadovu režimu. Je to vůbec poprvé od konce studené války, kdy Rusko posílá těžké bombardéry do regionu Blízkého východu, poznamenala agentura AP.