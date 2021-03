Na izraelskou nákladní loď útočil Írán, řekl Netanjahu

Šest let stará, moderní, dvě stě metrů dlouhá loď MV Helios Ray o výtlaku 21 000 tun převážející auta ze Saúdské Arábie do Singapuru utrpěla zásah na přídi pod čarou ponoru. Exploze prorazila otvor na obou stranách kýlu. Nikdo z posádky nebyl zraněn.

„Jednalo se nepochybně o íránskou operaci. To je jasné,” řekl v pondělí Netanjahu izraelské rozhlasové stanici Kan. Na dotaz, zda Izrael bude nějak reagovat, Netanjahu zopakoval svá předchozí prohlášení, že je odhodlaný zabránit Íránu ve vývoji jaderné kapacity, a dodal: „Znáte moji politiku. Írán je největším nepřítelem Izraele a my proti němu budeme nadále zasahovat po celé oblasti.”

Poškozená MV Helios Ray poté, co připlula do Dubaje.

Podle sobotních informací izraelské televize se představitelé ministerstva obrany kloní k tomu, že loď byla zasažena raketou, i když se spekulovalo i o mině. Podle televize by raketový útok znamenal zásadní vyhrocení situace v oblasti poblíž Íránu.

Při útoku nebyl nikdo zraněn a loď se nepotopila, utrpěla jen mírné škody, i když musela zamířit do Dubaje na opravu. Proto byla akce považována za nepovedenou.

Podle vyjádření bývalého vysokého vojenského představitele, který má zkušenosti s bojem s Íránem a zná schopnosti jeho námořních sil, ovšem nelze považovat útok za neúspěšný. „Je to jasný íránský signál. Íránci věděli přesně, koho zasahují. Kdyby chtěli loď potopit, mohli to udělat,“ citoval ho list The Jerusalem Post.