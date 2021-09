Měli mě před nosem, unikal jsem jako duch, chlubí se mluvčí Tálibánu

„Dlouho jsem žil v Kábulu, všem přímo pod nosem, ale pohyboval jsem se po celé zemi,” pochlubil se Mudžáhid v rozhovoru, na nějž upozornil list The Daily Telegraph.

„Zařídil jsem, abych měl přístup z první ruky na frontu, kde Tálibán podnikal své akce a aktualizoval informace. To bylo pro naše nepřítele docela matoucí. Nikdy jsem neodešel, ani jsem se o to nepokusil,“ řekl s tím, že ho to ani nenapadlo.