V Izraeli se nově budou moci proti covidu očkovat i malé děti od pěti let. Ale jen, pokud jim hrozí vážné komplikace. Foto: Amir Cohen, Reuters

V Izraeli se nově budou moci proti covidu očkovat i malé děti od pěti let. Ale jen, pokud jim hrozí vážné komplikace. Foto: Amir Cohen, Reuters

V Izraeli se nově budou moci proti covidu očkovat i malé děti od pěti let. Ale jen, pokud jim hrozí vážné komplikace. Foto: Amir Cohen, Reuters

Izrael umožní očkovat proti covidu už děti od pěti let. Ale jen výjimečně

Izrael od 1. srpna umožní očkovat proti covidu-19 děti ve věku pěti až 11 let, kterým by při nákaze koronavirem hrozily vážné komplikace či smrt. S odvoláním na izraelské úřady to uvedla agentura AFP.