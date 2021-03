Írán odmítl nabídku EU na jednání s USA

Íránští představitelé oznámili, že si prostudovali návrh šéfa diplomacie EU Josepha Borrella uspořádat neformální setkání s dalšími signatáři smlouvy a USA. „S ohledem na nedávné akce a prohlášení USA a tří evropských mocností Írán nyní nezvažuje účast na neformální schůzce s těmito státy, jak to navrhl šéf diplomacie EU,” sdělil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Saíd Chatíbzádeh. Podle něj musejí nejdříve Spojené státy zrušit sankce na Írán. Washington se ale odmítá k čemukoliv dopředu zavazovat.

Podle WSJ může vést tento postoj k dalšímu napětí mezi Íránem a USA. To roste od roku 2018, kdy minulý americký prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody z roku 2015, která zavazovala Írán k omezení jaderného programu výměnou za zrušení mezinárodních sankcí.

WSJ napsal, že pokud se nepodaří zapojit Írán do rozhovorů, dostane se Teherán do ještě větší diplomatické izolace než nyní. Jeden z diplomatů upozornil, že Íránci se obávají případného odchodu z rozhovorů s prázdnýma rukama, což by v Íránu mělo zásadní vnitropolitický dopad.