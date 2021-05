Bylo to 11 děsivých dní. Nikdo nemohl ven, líčí šéf Lékařů bez hranic v Gaze

Jak si máme představit život v Gaze?

Každodenní život v Gaze, zejména ve stejnojmenném hlavním městě, byl do bombardování normální. Až na noční zákaz vycházení od 19 hodin večer do 7 hodin ráno kvůli epidemii covidu byly ulice plné lidí, aut a stánkařů. Lidé nakupovali, chodili do práce, scházeli se... Pak ale přišlo bombardování. Jedenáct dní nepřetržitého skrývání. Nikdo nemohl ven. Odvážili se jen ti, kdo museli shánět jídlo, vodu nebo potřebovali k lékaři. Každé opuštění úkrytu vás mohlo stát život. Bylo to opravdu nebezpečné.

Jak se místní dozví, co se děje a kdy je bezpečné vyjít ven?

Lidé jsou tu opravdu propojeni. Sdílejí informace mezi sebou. Používají Facebook, Twitter, Instagram i další aplikace. Mají navíc televizi a rádio. Dozví se, co se děje.

Následky bojů v Pásmu Gazy Foto: Mohammed Salem, Reuters

S internetovým pokrytím a elektřinou v Gaze není problém?

Je. Hlavní potíž je s elektřinou, protože výhradním zdrojem jsou dieselové elektrárny. A ty potřebují palivo. Takže zásobování elektřinou funguje přinejlepším osm hodin denně. Někdy jen čtyři. A když nemáte elektřinu, nemáte ani internet. Přesto si ale lidé v Gaze zvládli získávat informace z různých zdrojů.

Jak vypadá vaše pomoc v Gaze?

V Gaze máme čtyři kliniky pooperační péče. Ty si lze představit jako malé domy s oddělenými místnostmi, ordinacemi pro různá ošetření a péči. Provádíme tam fyzioterapii, léčbu dlouhodobých bolestivých stavů a podobně. Pak provozujeme nemocnici, kde provádějí rekonstrukční operační zákroky, například u pacientů, jež utrpěli popáleniny. Ta je vybavením a velikostí podobná nemocnicím, na něž jsme zvyklí v Evropě. Pořád je to ale Gaza, což znamená, že potřebuje mnoho podpory a je závislá na mezinárodní pomoci.

Co nejvíce chybí?

Jde zejména o zmiňované palivo pro výrobu elektrické energie a vodu. Okolo 60 až 70 procent vody v Gaze není k pití. Chybí ale v zásadě všechno, co se do Gazy nedostává kvůli blokádě. Bavíme se tady o 14leté blokádě.

Šéf mise Lékařů bez hranic v Pásmu Gazy Ely Sok Foto: Lékaři bez hranic

Kolik zraněných jste ošetřili?

Nemůžu vám říct číslo, protože to stále sčítáme. Nebylo to nějak masivní. Zvládli jsme to.

Izraelští vojáci bombardují Pásmo Gazy Foto: Tsafrir Abayov, ČTK/AP

Bavíme se o desítkách nebo stovkách lidí?

Nebyly to stovky. Bylo to méně. Pokud je řeč o úrazech a zraněních, které vyžadovaly operační zákrok.

Jaká to byla zranění?

Zranění utržená v souvislosti s bombardováním. Popáleniny, zranění šrapnely apod.

Následky bojů v Pásmu Gazy Foto: Mohammed Salem, Reuters

Jaký byl poměr mezi muži, ženami a dětmi?

Byli to zejména muži, ale nemůžu říct, jak velký podíl tvořili.

A můžete říct, kolik z nich byli bojovníci?

To nemůžeme, protože ošetřujeme všechny bez ohledu na to, zda jsou to bojovníci nebo civilisté. Neptáme se na to. Jsme lékaři a ošetřujeme nemocné. Jsou to pro nás pacienti. Těch se nikdy neptáme, co jsou zač.

Sami to nepoví?

My se neptáme....

Jaká je situace v Gaze teď?