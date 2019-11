Ať zjistí, jestli sám není ve stavu mozkové smrti, rýpl si Erdogan do Macrona

„Prezidente Francie, pane Macrone, říkám vám to z Turecka a řeknu to i na summitu NATO . Nejdřív byste si měl zjistit, jestli nejste sám ve stavu mozkové smrti,“ řekl Erdogan podle listu Hürrieyt na slavnosti k otevření univerzitního komplexu v Istanbulu .

„Nový výstřelek tureckého prezidenta, to není prohlášení, ale urážky. Očekáváme od prezidenta Erdogana objasnění,” reagoval podle ČTK zástupce Macronova úřadu.

Podle listu Hürriyet ovšem Erdoganovi nevadila ani tak charakteristika NATO, jako spíš Macronovy výhrady k turecké invazi do Sýrie. Francouzský prezident řekl, že by po jednostranné akci Turecka v Sýrii neměla Ankara očekávat podporu a solidaritu. Erdogan se domnívá, že tento názor je odrazem „povrchního a nedostatečného pochopení” problému.

„Vysvětlil jsem mu několikrát, jakým hrozbám jsme ze Sýrie vystaveni. Nikdy to nepochopil. Věřte mi, je velmi nezkušený. Neví, co to je bojovat proti terorismu,” vzkázal Erdogan Macronovi z Istanbulu.