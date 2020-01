Američtí vojáci se ve strachu před íránskými raketami vrhali do Saddámových bunkrů

Raketový útok z minulé středy byl odvetou za zabití íránského generála Kásima Sulejmáního. První raketa dopadla v 1:34. „Na boku úkrytu byla malá díra a my jsme viděli oranžové záblesky. Pak jsme zjistili, že pokaždé, když vidíme záblesk, uplyne pár sekund do dopadu. Byl to záblesk, rána, záblesk, rána. Nevěděli jsme, kdy to skončí,“ řekl seržant Fergusson.

Televize upozornila, že útok ukázal, jak jsou podobné základny, jako je Ajn al-Asad, ohrožené podobnými útoky. Vojáci sice byli několik hodin před vypálením raket varováni, že hrozí útok, ovšem jediné, co mohli udělat, bylo ukrýt se v bunkrech. Základnu nechrání systém protiraketové obrany, který by mohl podobný útok zlikvidovat, nebo alespoň snížit jeho následky. CNN uvedla, že úder změnil pohled mnohých vojáků na válku a výzbroj. Americká armáda sice využívá nejmodernější zbraně, ale sama není připravena na jejich úder.

„Seděla jsem v bunkru a připadala jsem si jako člověk, který možná udělal špatné rozhodnutí,“ uvedla podplukovnice Staci Colemanová. „Asi deset minut poté, co jsem si to říkala, jsem slyšela bum bum bum bum a řekla jsem si: dobrá, tak tady máš odpověď. Celá země se otřásla. Bylo to velmi hlasité. Cítila jsem tlakovou vlnu od výbuchů. Věděla jsem, že to bylo velmi blízko,“ řekla. Viděla, jak se dveře bunkru s dvojitými stěnami prohýbají. Zda by vydržely, neví. Přímo zasaženy nebyly.