Turecko je připraveno na vpád do Sýrie, řekl Erdogan

Turecko brzo zahájí další vojenskou operaci na severu Sýrie, která bude zaměřena proti teroristům z Islámského státu (IS) a z dalších organizací. Za teroristy Ankara považuje i kurdské milice YPG, které s podporou Západu porazily IS v Sýrii. Řekl to v úterý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při projevu před poslanci své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). Popřel, že by poskytl bezpečnostní záruky Kurdům.