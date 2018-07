ČTK

„Respektování práv íránského národa, méně nepřátelství a návrat k jaderné dohodě, jsou kroky, které mohou být učiněny k vydláždění hrbolaté cesty k rozhovorům mezi Íránem a Amerikou,” citovala agentura Reuters Abútálebího.

Trump v pondělí řekl, že by se nebránil setkání se svým íránským protějškem bez jakýkoliv podmínek, a to s cílem zlepšit vztahy obou států poté, co USA vypověděly v květnu účast v mezinárodní jaderné dohodě s Íránem. [celá zpráva]

Na základě ujednání z roku 2015 Teherán výměnou za odstranění části mezinárodních sankcí omezil svůj jaderný program a zavázal se, že se nepokusí vyrobit jaderné zbraně. V nadcházejících dnech se USA chystají proti Íránu opět zavést sankce, navzdory nesouhlasu dalších signatářů dohody, tedy Británie, Francie, Číny, Ruska a Německa.