Turecko hrozí okamžitým vpádem do Sýrie

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí pohrozil, že jeho země může každým okamžikem zahájit operace v severní Sýrii. Uvedl to list Hürriyet. Ankara chce zabránit americkému plánu vytvořit u hranic Sýrie s Irákem a Tureckem bezpečnostní zónu, kterou by kontrovaly síly, v jejichž jádru by byla Američany podporovaná kurdská milice YPG.