„V posledních pár týdnech jsme tu měli hodně lidí opouštějících Rakku, kteří chtěli odejít do Turecka. Jen tento týden jsem převedl dvacet rodin,“ řekl Imád (jméno bylo pozměněno), který působí jako převaděč. Nyní si za své služby účtuje 600 dolarů za osobu, rodina platí 1500 dolarů.

„Většinou to byli cizinci, ale byli tam i Syřané,“ dodal. „Francouzi, Evropané, Čečenci, Uzbekové,“ vyjmenovával.

Jeho slova potvrzuje na jiném místě další převaděč, označený jako Valíd: „V posledních pár týdnech jsme tu měli příval rodin. Přecházelo i několik velkých rodin. Naší prací je propašovat je. Naše služby využívá hodně zahraničních rodin.“

Převádění je složitější



Práce však není snadná jako před lety, protože Turecko zpřísnilo ochranu hranic oproti dobám, kdy začala občanská válka v Sýrii. „V některých oblastech používáme žebříky. Jinde přecházíme řeku nebo používáme horské stezky, je to mizerné,“ dodal.

Valídových služeb ale nepoužívají vysocí představitelé IS: „Tito vysoce postavení cizinci mají své vlastní pašerácké sítě. Obvykle jsou to ti samí lidé, kteří organizovali jejich příchod do Sýrie. Navzájem spolupracují.“

Důvod, proč využívají vlastních sítí, je ještě jeden. Po vysokých představitelích IS se usilovně pátrá. Dopaden byl i abú Musab Husajfa, který stál v Rakce v čele zpravodajské služby IS.

Z města se dostal ve velké koloně, která 12. října odvážela bojovníky IS, jejichž odchod byl domluven s kurdsko-arabskými Syrskými demokratickými silami. Ty chtěly ovládnout město, aniž by si to vyžádalo další velké oběti na životech. Kolona s čtyřmi tisíci lidmi zamířila do venkovské oblasti na syrsko-iráckých hranicích. [celá zpráva]

Turecké město Reyhanli je plné pašeráků a převaděčů.

FOTO: Profimedia.cz

„Zůstal jsem se skupinou, která mířila do Turecka,“ řekl abú Musab z vězení a pokračoval: „Najali jsme převaděče, který nás vedl mimo oblasti pod kontrolou SDF.” To se povedlo, jenomže pašeráci nejsou zrovna spolehliví. „Nechal nás na cestě, abychom se postarali sami o sebe v oblastech držených SDF. Rozdělili jsme se a každý jednal sám za sebe,“ líčil abú Musab svůj útěk. Nakonec ho dopadli u syrsko-turecké hranice a skončil ve vězení SDF.

Spása v Idlibu

Existuje ale ještě jedna úniková cesta. Odejít se dá do provincie Idlib, kterou ovládají radikálové ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám, což je bývalá Fronta an-Nusra napojená na al-Káidu. S tou sice IS tvrdě bojoval, ale ideje zastávají stejné. V Idlibu proto našlo bezpečný přístav nespočetně bojovníků IS s rodinami. Jsou mezi nimi i cizinci. Ovšem je to drahé, bojovník podle BBC platí 4000 dolarů, velké rodiny až 20 000, není ale nutné přecházet syrsko-turecké hranice.

V oblasti, kterou jako poslední drží odpůrci syrského prezidenta Bašára Asada, sice hrozí, že tam zaútočí syrská armáda s ruskou podporou, ale po dohodě s Tureckem, které tam vyslalo 13. října své vojáky, je to méně pravděpodobné. Navíc by v takovém případě bylo snazší se dostat do Turecka. [celá zpráva]