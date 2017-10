Nálet se uskutečnil v úterý poté, co Rusko zjistilo, kde se koná schůzka radikálů.

„Ruská zpravodajská služba zjistila čas a místo schůzky vůdců Fronty an-Nusra vedené jejím vůdcem abú Muhammadem Džúláním. Suchoje Su-34 a Su-35 z ruských sil v Sýrii dostaly za úkol zasáhnout cíl,“ oznámil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Zásah se podle něj povedl. „Následkem náletu utrpěl vůdce Fronty an-Nusra abú Muhammad Džúlání řadu zranění od střepin, přišel o ruku a je v kritickém stavu,“ dodal Konašenkov s odvoláním na nezávislé zdroje.

Doplnil, že při akci bylo také zabito 12 polních velitelů a 50 povstalců. Bližší podrobnosti o tom, kde se nálet uskutečnil, Moskva neposkytla. Informaci nebylo možné ověřit z dalších zdrojů.

Odměna přes 200 miliónů

Pokud je pravdivá, jde o velký úspěch ruských sil. Spojené státy mají Džúláního na seznamu nejhledanějších teroristů a na jeho hlavu vypsaly odměnu 10 miliónů dolarů (220 miliónů korun).

Džúlání se po americké invazi do Iráku připojil k Al-Káidě v Iráku. Po čase ho Američané dopadli a stejně jako dnešní chalífa Islámského státu abú Bakr Bagdádí byl vězněn v táboře Bucca. Když byl v roce 2008 propuštěn, vrátil se do řad Islámského státu v Iráku (což byla přejmenovaná irácká odnož al-Káidy). Po propuknutí arabského jara byl vyslán do Sýrie, kde založil Frontu an-Nusra a stal se jejím emírem.