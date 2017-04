Svaz tureckých právníků označil postup volební komise za porušení zákona. Zdůraznil, že předpokládá, že si volební komise uvědomuje svou ústavní odpovědnost. Její předseda Sadu Güven v pondělí řekl, že na to, aby byly volební lístky neplatné, by bylo třeba dokázat, že byly do volební místnosti přineseny zvenčí. Kolik neorazítkovaných lístků bylo do výsledku započteno, podle něj není možné přesně zjistit.

„Faktem je, že podle zákona lze k hlasování použít jenom označené obálky. Ústřední volební komice nicméně rozhodla – protiprávně –, že přijaty (ke sčítání) budou i neoznačené obálky. Panuje podezření, že zmanipulováno mohlo být až 2,5 miliónu hlasů,” řekla rakouské stanici PRF rakouská pozorovatelka OBSE Alev Korunová, která je členkou rakouského parlamentu za Zelené.

Mise OBSE také poukázala na to, že v kampani dostali více prostoru zastánci změny ústavy a že vláda umlčela kritiky kromě jiného zatýkáním novinářů.

Protivládní demonstrace v istanbulské čtvrti Kadikoy

FOTO: Kemal Aslan, Reuters

Největší opoziční formace Lidová republikánská strana (CHP) stejně jako prokurdská Lidová demokratická strana (HDP) výsledek považují za zmanipulovaný. CHP ještě v úterý požádá o zrušení referenda. HDP tvrdí, že započteny byly až tři milióny neoznačených obálek a jejich vyřazení by mohlo zvrátit celkový výsledek, protože příznivci změn zvítězili převahou asi 1,5 miliónu hlasů.

„Ano, to referendum ukradli a nás to nepřekvapuje. Přes všechny jejich snahy jsme my získali 48,5 procenta,” sdělil Ilksen Mavituna z rozhlasové stanice Akçin, která působí v evropské části Istanbulu. Její zaměstnanci do jednoho hlasovali proti ústavní reformě, která má posílit prezidentské pravomoci.

Jeho kolega Can Tunbil si neodpustil kritiku Turků v diaspoře, kteří dali Erdoganovi procentuálně víc hlasů než ti domácí: „Musím se smát těm Turkům v Německu, kteří volili Ano. Jsou to velcí patrioti, ale na dálku. Jestli si myslí, že Turecko potřebuje změnu, měli by se vrátit.”

Odpůrci změny turecké ústavy s transparenty Ne, my vyhrajeme a Odpor. Ne.

FOTO: Kemal Aslan, Reuters

Premiér vyzval k uznání výsledků



Řeči o podvodech při nedělním referendu jsou podle tureckého premiéra Binaliho Yildirima marnou snahou o zpochybnění výsledků. Opozice by měla výsledek uznat.

Turecká nacionalistická opozice, která podpořila prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v kampani před ústavním referendem, považuje výsledek nedělního hlasování za závazný pro všechny. Vůdce Strany národní akce (MHP) Devlet Bahçeli referendum hodnotil jako „nepopiratelný úspěch“.

Pokud udělá (Erdogan) chybu, přijde i o další stoupence

a ocitne se v menšině Yasi Yakas, bývalý diplomat

Bývalý diplomat Yasi Yakas se domnívá, že Erdogan z výsledku pochopil, že jeho spojenectví s nacionalisty je narušeno a že za ním nyní stojí jenom polovina země: „Musí svou moc použít jako shovívavý diktátor... a zaměřit se na ekonomiku. Většina Turků se nestará o lidská práva, ale o to, jestli mají v kapse dost peněz.”

List Financial Times však citoval analytika Atillu Yesiladu, podle něhož se Erdogan nijak nenamáhal zklidnit tábor poražených: „Nebude pro něj lehké vládnout národu tak rozdělenému těsným hlasováním a pocitem hluboké nespravedlnosti. Stále je možné, že bude-li cizina a ulice naslouchat sdělení o podvodech, budou koncem roku 2017 nebo příští rok předčasné volby.“

„Pokud udělá chybu, přijde i o další stoupence a ocitne se v menšině,” myslí si o Erdoganovi bývalý diplomat Yakas.