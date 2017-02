Pomoc byla pozastavena pěti různým skupinám, které jsou součástí Svobodné syrské armády, napsala agentura Reuters. Situace může souviset s obavami, že by se peníze i zbraně mohly dostat do rukou radikálů. To se už v minulosti několikrát stalo.

Tyto obavy potvrdili agentuře Reuters i američtí armádní představitelé. Připomněli, že některé zbraně dodané těmto skupinám se dostaly do rukou islamistů, kteří je buď získali během bojů, nebo jim je skupiny rovnou prodaly.

CIA se k přerušení pomoci oficiálně nevyjádřila. Pomoc zahrnovala podporu z Turecka, Kataru a Saúdské Arábie. Ani tyto země se k otázce pomoci nevyjádřily. K nejistotě vzbouřenců přispívá i to, že nový americký prezident Donald Trump zatím nezveřejnil svou politiku vůči Sýrii.

Velká rána pro rebely



Rebelové utrpěli velkou ránu v prosinci, když vládní síly s podporou provládních milic ovládli celé Aleppo. Provincie Idlíb a přilehlé oblasti u Aleppa, Hamá a Latákije jsou poslední, které tzv. umírnění vzbouřenci na západě Sýrie drží. Islamistické skupiny jsou ale považovány za silnější.

Několik skupin Svobodné syrské armády se proto už připojilo k salafistické frontě Ahrár aš-Šám, která dlouho otevřeně spolupracovala s nyní už bývalou Frontou an-Nusra (nyní Džabhát Fatah aš-Šám).

Skupiny sdružené ve Svobodné syrské armádě zatím dostávají podporu na jihu přes Jordánsko a také je podporují Turci v oblasti al-Bábu. Tyto jednotky ale vznikly na území Turecka a jsou vůči Ankaře zcela loajální.